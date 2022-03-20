Владимир Филатов: «Для игроков стало неприятным сюрпризом то, что нас лишили права принять участие в МЧМ-2022»

Владимир Филатов высказался об отстранении России от МЧМ-2022.

– Конечно, для игроков, проходивших по возрасту на МЧМ этого года, стало неприятным сюрпризом то, что нас лишили права принять участие в этом турнире. Но это одна из мотиваций максимально качественно и усердно отыграть здесь, в Молодежной хоккейной лиге. Призвали ребят мобилизовать все свои силы и сыграть хорошо, порадовав болельщиков.

Что же касается того, что сейчас происходит в мире, то мы на эту тему не разговариваем. Каждый сам вправе делать определенные выводы. Мы же сосредоточены на хоккее.

– Как быть ребятам, особенно 2002 года рождения, которые уже третий раз лишаются турнира? Отсутствие подобных соревнований скажется на развитии игроков?

– Не знаю. Мне сложно сказать, потому что это случай беспрецедентный – честно говоря, мне не с чем сравнивать. Не знаю таких команд, которые пропускали бы один или несколько турниров просто так, по политическим причинам. Так что пока ничего не говорю.

Будем работать, чтобы помочь ребятам развиваться в рамках , а потом пробиваться в составы команд и , прогрессируя и прибавляя в мастерстве.

– Наверное, сейчас нужно для ваших игроков и других команд МХЛ придумывать турниры среди молодежных и юниорских сборных, где они могли бы выходить на лед против тех же белорусов, которых тоже отстранили.

– Я думаю, что занимается этим вопросом, – сказал главный тренер клуба Париматч Молодежной хоккейной лиги .