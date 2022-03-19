Губернатор об арене в Новосибирске: «Требуется увеличить число рабочих рук. Приглашаю всех строителей области»

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Андрей Травников рассказал о ходе строительства арены в Новосибирске.

«Сегодня обратил бы особое внимание на важный этап работы отделочников по укладке плитки. Материала ежедневно поступает очень много, и с каждым днем все новые помещения приобретают законченный вид.

Принятое в 2021 году решение об увеличении авансов и наполнении строек деньгами стало сегодня, по сути, спасительным для многих объектов, в том числе и для ЛДС.

По некоторым позициям сейчас возникли сложности в логистике поставок, но могу заверить, что сегодня график работ на ледовой арене полностью обеспечен материалами, оборудованием, актуализированными техническими и сметными решениями, подтвержденными госэкспертизой, обеспечен лимитом финансирования.

Единственное, что требуется снова увеличить – это число рабочих рук. Фронтов работы очень много, поэтому приглашаю всех строителей Новосибирской области поработать на ледовой арене», – сказал губернатор Новосибирской области.

По его словам, на объект можно принять еще около 500 человек.

Напомним, ледовую арену в Новосибирске строили к МЧМ-2023. 28 февраля на заседании совета ИИХФ у России отобрали право на проведение турнира.

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