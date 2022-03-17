Алексей Шевченко: «В Перми стали задумываться о КХЛ. «Молот» впервые за 5 лет в плей-офф, почему бы не включить их в лигу»

Алексей Шевченко сообщил, что в КХЛ может появиться клуб из Перми.

«После новости о «Югре» и «Ладе» о КХЛ стали задумываться в Перми. Там начинается строительство арены на 10,5 тысяч. Но ее построят к 2024 году.

Учитывая все обстоятельства, можно и допустить Пермь в лигу со старой ареной. Да она по вместимости-то подходит, потребуется решить мелкие проблемы с бортами, видеогол-судьей.

С этого сезона в «Молоте» директор (и арбитр Гашилов теперь паркуется в Кунгуре на всякий случай), команда впервые за 5 лет в плей-офф. Почему бы их не включить в лигу.

«Авангард» вообще без стадиона своего играет, а шутки про то, что они там в Омске что-то строят, смешат всех. Короче, «Молот», «Лада», «Югра». Только так мы перегоним НХЛ», – написал журналист.

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