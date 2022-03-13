«Бостон» выиграл у «Аризоны» в 18-й раз подряд. Это 2-я такая серия в истории НХЛ, она началась в 2010 году

«Бостон» выиграл у «Аризоны» в 18-й раз подряд.
«Брюинс» обыграли «Койотис» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлили победную серию в матчах с этим соперником.
Она началась в 2010 году и составляет уже 18 матчей. Это 2-я по продолжительности серия побед над одним соперником в истории НХЛ.
Рекордом владеет «Монреаль», обыгравший «Вашингтон» 23 раза подряд (с 1974 по 1978 годы).
«Даже не знаю, что тут сказать. На протяжении долгого времени мы добивались лучших результатов, чем «Аризона».
Как правило, наша команда играла лучше, поэтому наши шансы на победу были выше. У меня нет четкого объяснения. Просто надеюсь, что это продолжится», – сказал главный тренер «Брюинс» Брюс Кэссиди.