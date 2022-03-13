«Бостон» выиграл у «Аризоны» в 18-й раз подряд. Это 2-я такая серия в истории НХЛ, она началась в 2010 году

выиграл у «Аризоны» в 18-й раз подряд.

«Брюинс» обыграли «Койотис» (3:2) в матче регулярного чемпионата и продлили победную серию в матчах с этим соперником.

Она началась в 2010 году и составляет уже 18 матчей. Это 2-я по продолжительности серия побед над одним соперником в истории НХЛ.

Рекордом владеет , обыгравший 23 раза подряд (с 1974 по 1978 годы).

«Даже не знаю, что тут сказать. На протяжении долгого времени мы добивались лучших результатов, чем .

Как правило, наша команда играла лучше, поэтому наши шансы на победу были выше. У меня нет четкого объяснения. Просто надеюсь, что это продолжится», – сказал главный тренер «Брюинс» Брюс Кэссиди.