Медведев о возможном отказе НХЛ от уважения контрактов КХЛ: «На всякую гайку найдется болт с резьбой. Это может привести к хаосу и анархии»

Теги НХЛ Александр Медведев КХЛ Хоккей

Александр Медведев считает, что решение НХЛ разорвать связи с КХЛ может привести к анархии. 

Первый президент лиги прокомментировал информацию о приостановке Меморандума о взаимодействии между лигами. Сообщалось, что при этом НХЛ продолжит уважать контракты игроков с клубами КХЛ. 

– Как вы относитесь к решению НХЛ разорвать все связи с КХЛ? В свое время вы прикладывали много усилий, чтобы эти связи наладить, проводить совместные матчи и так далее.

– Так же отрицательно, как и к исключению наших команд из Чемпионата Европы, Лиги Европы и Евролиги и наших спортсменов из международных соревнований.

Ломать – не строить. Таким образом нарушается фундаментальный принцип – спорт должен быть вне политики. Он обязан соединять, а не разъединять людей.

– Нет опасения, что НХЛ снова перестанет уважать контракты игроков в России?

– На всякую гайку найдется болт с резьбой. Такие действия могут привести только к хаосу и анархии, – сказал Медведев. 

НХЛ приостановила отношения с КХЛ. Как это повлияет на наш хоккей?

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