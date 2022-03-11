Медведев о возможном отказе НХЛ от уважения контрактов КХЛ: «На всякую гайку найдется болт с резьбой. Это может привести к хаосу и анархии»

Александр Медведев считает, что решение НХЛ разорвать связи с КХЛ может привести к анархии.

Первый президент лиги прокомментировал информацию о приостановке Меморандума о взаимодействии между лигами. Сообщалось, что при этом НХЛ продолжит уважать контракты игроков с клубами КХЛ.

– Как вы относитесь к решению НХЛ разорвать все связи с ? В свое время вы прикладывали много усилий, чтобы эти связи наладить, проводить совместные матчи и так далее.

– Так же отрицательно, как и к исключению наших команд из Чемпионата Европы, Лиги Европы и Евролиги и наших спортсменов из международных соревнований.

Ломать – не строить. Таким образом нарушается фундаментальный принцип – спорт должен быть вне политики. Он обязан соединять, а не разъединять людей.

– Нет опасения, что снова перестанет уважать контракты игроков в России?

– На всякую гайку найдется болт с резьбой. Такие действия могут привести только к хаосу и анархии, – сказал Медведев.

НХЛ приостановила отношения с КХЛ. Как это повлияет на наш хоккей?