«Торонто» продлил контракт с форвардом Клиффордом на 2 года, с защитником Дальстремом – на сезон

продлил контракт с форвардом .

Новое соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на два года, зарплата – 762,5 тысячи долларов за сезон.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 10 матчей, отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также «Торонто» подписал новый договор с защитником Карлом Дальстремом. Контракт имеет двусторонний характер и рассчитан на один сезон, зарплата – 750 тысяч долларов.

В этом сезоне 27-летний швед сыграл в 1 раз. Его показатели можно изучить тут.