«Торонто» продлил контракт с форвардом Клиффордом на 2 года, с защитником Дальстремом – на сезон

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«Торонто» продлил контракт с форвардом Кайлом Клиффордом.

Новое соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на два года, зарплата – 762,5 тысячи долларов за сезон.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 10 матчей, отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также «Торонто» подписал новый договор с защитником Карлом Дальстремом. Контракт имеет двусторонний характер и рассчитан на один сезон, зарплата – 750 тысяч долларов.

В этом сезоне 27-летний швед сыграл в НХЛ 1 раз. Его показатели можно изучить тут.

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