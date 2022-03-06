Черкас об Олимпиаде: «Финские хоккеисты взяли все лучшее из КХЛ, она дала им большой толчок в развитии»

Сергей Черкас считает, что КХЛ дала финским игроками большой толчок в развитии.

В финале Олимпиады-2022 сборная России проиграла финнам со счетом 1:2.

– Нам пытались вбить в голову, что в современном хоккее успеха можно добиться только за счет эшелонированной обороны…

– Это глупость! Никогда за счет обороны нельзя было выиграть чемпионат мира или какой-то крупный турнир. Один, два матча можно, но какое-то серьезное соревнование – нет. В обороне голы не забиваются, только в атаке. Чтобы успешно играть в нападении, нужно уметь и защищаться.

– Бесспорно.

– Да, это и финская команда показала на . Почему-то говорят, что сборная Суоми демонстрирует закрытый хоккей. Ерунда! Когда надо, финские хоккеисты закрываются, когда нет – играют очень активно.

В моем понимании, они взяли все лучшее из КХЛ, она дала им большой толчок в развитии. Ведь 17 человек представляли российскую лигу, вот вам и ответ на вопрос! – сказал экс-вратарь и тренер СКА.

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