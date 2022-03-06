«Коламбус» вывел из обращения 61-й номер Нэша. Он 1-й игрок в истории клуба, удостоенный такой чести

вывел из обращения 61-й номер .

Он стал первым игроком в истории клуба, удостоенным такой чести. Церемония состоялась перед матчем против «Бостона» (4:5 Б).

Канадский нападающий был выбран «Блю Джекетс» под 1-м номером на драфте НХЛ-2002 и выступал за команду до 2012 года. С 2008 года был ее капитаном.

Нэш на данный момент владеет рекордами «Коламбуса» по голам (289), результативным передачам (258) и набранным очкам (547).

Всего в сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

В настоящее время Нэш занимает должность директора по развитию игроков «Коламбуса».