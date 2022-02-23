НХЛ подтвердила, что Маккиннон не будет наказан за удар судьи клюшкой. Лига считает, что он хотел задеть не лайнсмена, а соперника

подтвердила, что не будет наказан за удар судьи клюшкой.

Лига опубликовала заявление, посвященное инциденту, произошедшему в матче регулярного чемпионата между и (1:5).

В третьем периоде форвард «Эвеланш» посчитал, что лайнсмен не заметил нарушения правил во время вбрасывания, после чего ударил его клюшкой по ноге. Никакого наказания за этим не последовало.

Примечательно, что имя игрока в заявлении не названо. В его начале лига заявила о «нулевой терпимости» в случаях атак на судей.

При этом о данной ситуации сказано следующее: «После расследования инцидента было установлено, что целью игрока было не нанести удар судье, а инициировать контакт с игроком соперника. С учетом этого необходимости в применении каких-либо дисциплинарных мер не возникло».

Отметим, что в случае умышленного удара судьи клюшкой игроку грозит 10-матчевая дисквалификация.

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