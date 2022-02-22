Маккиннон ударил лайнсмена клюшкой после вбрасывания в матче с «Бостоном». Его не дисквалифицируют, лига не нашла умысла

ударил лайнсмена клюшкой, но его не дисквалифицируют.

Форвард стал участником инцидента с арбитром во время матча регулярного чемпионата с (1:5).

Маккиннон посчитал, что лайнсмен не заметил нарушения правил во время вбрасывания, после чего задел его клюшкой. Никакого наказания за этим не последовало.

В случае умышленного удара судьи клюшкой игроку грозит 10-матчевая дисквалификация.

Но, как пишет журналист Ник Кипреос, расследование данного инцидента с участием судей и представителей лиги пришло к выводу об отсутствии умысла в действиях Маккиннона. Поэтому никаких санкций к нему применяться не будет.