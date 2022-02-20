Алексей Морозов: «Игроки КХЛ завоевали 47 из 75 медалей Олимпиады-2022. Это рекорд для нашей лиги»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Морозов КХЛ олимпийский хоккейный турнир Патрик Рыбар Арсений Грицюк Александр Никишин Юрай Слафковски Хоккей

Хоккеисты КХЛ завоевали 47 из 75 медалей Олимпиады-2022.

Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

«На прошедшей Олимпиаде в Пекине выступало более 120 игроков КХЛ, что составило 40% от общего числа участников хоккейного турнира.

Хоккеисты нашей лиги играли важную роль в своих командах, в символической сборной турнира оказалось пять из шести представителей КХЛ, шестым стал молодой словацкий вундеркинд Юрай Слафковски, который вместе с вратарем минского «Динамо» Патриком Рыбаром привел свою команду к первым олимпийским медалям.

Финал стал настоящей витриной нашей лиги – 35 из 42 игроков, принявших участие в матче, являются игроками КХЛ. Российская сборная завоевала серебряные медали.

Молодые ребята Арсений Грицюк, Александр Никишин и другие проявили себя ярко и показали, что в своем возрасте могут играть на таком высоком уровне. Хочется поддержать ребят, все бились до последнего в каждом матче.

Финнов поздравляем с первой в истории победой на Олимпийских играх, а всего игроки КХЛ завоевали на этой Олимпиаде 47 из 75 медалей, что стало рекордным для нашей лиги.

Желаем игрокам поскорее вернуться в расположении своих клубов и начать подготовку к плей-офф. Хоккейный сезон продолжается, и всё самое интересное еще впереди, ждем 1 марта, когда стартует розыгрыш Кубка Гагарина!» – сказал Морозов.

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