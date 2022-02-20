Алексей Морозов: «Игроки КХЛ завоевали 47 из 75 медалей Олимпиады-2022. Это рекорд для нашей лиги»

Хоккеисты КХЛ завоевали 47 из 75 медалей Олимпиады-2022.

Об этом сообщил президент лиги .

«На прошедшей Олимпиаде в Пекине выступало более 120 игроков КХЛ, что составило 40% от общего числа участников хоккейного турнира.

Хоккеисты нашей лиги играли важную роль в своих командах, в символической сборной турнира оказалось пять из шести представителей КХЛ, шестым стал молодой словацкий вундеркинд Юрай Слафковски, который вместе с вратарем минского «Динамо» Патриком Рыбаром привел свою команду к первым олимпийским медалям.

Финал стал настоящей витриной нашей лиги – 35 из 42 игроков, принявших участие в матче, являются игроками КХЛ. Российская сборная завоевала серебряные медали.

Молодые ребята Арсений Грицюк, Александр Никишин и другие проявили себя ярко и показали, что в своем возрасте могут играть на таком высоком уровне. Хочется поддержать ребят, все бились до последнего в каждом матче.

Финнов поздравляем с первой в истории победой на Олимпийских играх, а всего игроки КХЛ завоевали на этой Олимпиаде 47 из 75 медалей, что стало рекордным для нашей лиги.

Желаем игрокам поскорее вернуться в расположении своих клубов и начать подготовку к плей-офф. Хоккейный сезон продолжается, и всё самое интересное еще впереди, ждем 1 марта, когда стартует розыгрыш Кубка Гагарина!» – сказал Морозов.