Олень-оракул из Коми по кучкам мха предсказал победу хоккейной сборной России на Олимпиаде

Олень из Коми предсказал победу сборной России на олимпийском хоккейном турнире в Пекине.
Победителя олень по кличке Малыш определил в два этапа.
Работники экопарка «Лозымская пуща» разложили перед животным шесть кучек со мхом, а сверху положили шайбы, на которых были нарисованы флаги стран-фаворитов.
Олень выбрал Россию и Канаду. После перед оленем оставили еще две кучки: в этот раз Малыш выбрал ту, где был российский флаг.
«В какой-то момент мы стали замечать, что Малыш весьма удачлив, и все, кто приходил к нему пообщаться, удачей заряжались», – сообщили в парке.