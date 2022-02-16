Юные хоккеисты из Бурятии поддержали Валиеву: «Камила, мы с тобой!»

Хоккеисты детско-юношеской спортивной школы Северобайкальска поддержали фигуристку Камилу Валиеву.

25 декабря она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля, уже после выступления фигуристки в командном турнире Олимпиады-2022.

Валиева по решению выездной панели CAS была допущена к личным соревнованиям на турнире, однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ее результат будет засчитан как предварительный.

«Камила, мы с тобой!» – сказали игроки на видео, которое опубликовала администрация Северобайкальска.

«В связи с последними событиями Олимпиады-2022 воспитанники отделения «Хоккей» детско-юношеской спортивной школы Северобайкальска поддерживают нашу чемпионку по фигурному катанию Валиеву Камилу и желают ей победы на Олимпиаде! Камила, мы с тобой!» – говорится в подписи к видео.