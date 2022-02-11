Расписание Олимпийских игр 2022 на 11 февраля

11 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у женщин в спринте, в горнолыжном спорте у женщин в супер-гиганте, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 10 000 м, в лыжных гонках у мужчин на дистанции 15 км классическим стилем, в скелетоне у мужчин, в сноуборде у мужчин в дисциплине хаф-пайп и шорт-треке у женщин на дистанции 1 000 м. Более подробное расписание соревнований ниже.

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Расписание Олимпиады в Пекине на 11 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №3. Швейцария — Россия;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №3. Великобритания — США;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №3. Дания — Китай;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №3. Швеция — Италия;

04:30. Сноуборд. Мужчины, хаф-пайп. 1-ая попытка;

04:30. Скелетон. Женщины, одиночки. 1-ый заезд;

04:57. Сноуборд. Мужчины, хаф-пайп. 2-ая попытка;

05:24. Сноуборд. Мужчины, хаф-пайп. 3-ья попытка (Медали);

06:00. Скелетон. Женщины, одиночки. 2-ой заезд;

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины, супер-гигант. Финал;

07.10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Дания — Россия;

07:10. Хоккей на льду. Женщины, первый четвертьфинал;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №3. США — Китай;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №3. Канада — Япония;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №3. Швейцария — Россия;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №3. Южная Корея — Великобритания;

10:00. Лыжные гонки. Мужчины, 15 км классическим стилем. Финал;

11:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 10 000 м. Финал;

11:40. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Чехия — Швейцария;

11:40. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Швеция — Словакия;

12:00. Биатлон. Женщины, спринт. Финал;

14:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH. Квалификация;

14:00. Шорт-трек. Женщины, 1 000 м. Четвертьфиналы;

14:18. Шорт-трек. Мужчины, 500 м. Квалификация;

14:55. Шорт-трек. Женщины, 1 000 м. Полуфиналы;

15:04. Шорт-трек. Мужчины, 5 000 м эстафета. Полуфиналы;

15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №4. Россия — Дания;

15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №4. Великобритания — Норвегия;

15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №4. Канада — Швейцария;

15:20. Скелетон. Мужчины, одиночки. 3-ий заезд;

15:37. Шорт-трек. Женщины, 1 000 м. Финал В;

15:43. Шорт-трек. Женщины, 1 000 м. Финал А;

16:10. Хоккей на льду. Женщины, второй четвертьфинал;

16:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Латвия — Финляндия;

16:55. Скелетон. Мужчины, одиночки. 4-ый заезд (Медали).

В восьмой день Олимпиады Пекине станут известны 7 чемпионов в 7 видах спорта.