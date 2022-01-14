Овечкин о попадании на Матч звезд НХЛ-2022: «Большое спасибо фанатам, это огромная честь. В Лас-Вегасе снова будет потрясающая атмосфера, думаю»

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на то, что болельщики выбрали его капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ-2022 в Лас-Вегасе. 

«Большое спасибо фанатам. Для меня огромная честь получить букву «С», которая демонстрирует признание со стороны болельщиков. Надеть капитанский свитер – настоящая привилегия и большое удовольствие.

Кто бы тебя ни выбирал, будь то лига или болельщики, это в любом случае повод для гордости. Ты представляешь себя, свою команду, фанатов и при этом получаешь прекрасные эмоции от нахождения на льду с лучшими игроками мира. Такие моменты не забываются.

Хоккейный дворец в Лас-Вегасе – словно огромный ночной клуб. Думаю, там снова будет потрясающая атмосфера. Так что самым важным станет получить удовольствие и показать все, что умеешь.

Каково играть в турнире 3 на 3? Если ты застрял в своей зоне, то это очень тяжело. Просто нет возможности перевести дыхание. Но зато это весело. Зрителям такой формат однозначно нравится. Помню, мы выиграли подобный матч в 2017 году, это были крутые эмоции.

Конкурсы? Даже не знаю. Возможно, поучаствую в соревновании на точность передач», – сказал Овечкин с улыбкой.  

Капитан «Вашингтона» может принять участие в Матче звезд в 8-й раз в карьере, хотя выбирался на них рекордные в истории клуба 12 раз. По разным причинам игрок не выступал в матчах 2012, 2016, 2019 и 2020 годов. 

Последние два матча он пропустил, решив сосредоточиться на отдыхе перед решающим отрезком сезона.

В этом году мероприятие запланировано на 4-5 февраля. 

Овечкин, Василевский и Капризов вошли в составы сборных дивизионов на Матч звезд НХЛ-2022

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