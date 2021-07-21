Эберле, Танев, Гурде – в списке форвардов, выбранных «Сиэтлом»

готовится к проведению драфта расширения, на котором соберет состав к своему первому сезону .

Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00.

По информации инсайдеров, «Кракен» выбрал следующих нападающих:

Джаред Макканн («Торонто»)

Коул Линд («Ванкувер»)

Брэндон Танев («Питтсбург»)

Мэйсон Эпплетон («Виннипег»)

(«Тампа»)

Карсен Тварински («Филадельфия»)

(«Айлендерс»)

(«Колорадо»)

Морган Гики («Каролина»)

Калле Йернкрук («Нэшвилл»)

Александр Труе («Сан-Хосе»)

Тайлер Питлик («Аризона»)

Натан Бастиан («Нью-Джерси»)

Джиордано, Ларссон, Данн – в списке защитников, выбранных «Сиэтлом»