Эберле, Танев, Гурде – в списке форвардов, выбранных «Сиэтлом»

«Сиэтл» готовится к проведению драфта расширения, на котором соберет состав к своему первому сезону НХЛ.
Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00.
По информации инсайдеров, «Кракен» выбрал следующих нападающих:
Джаред Макканн («Торонто»)
Коул Линд («Ванкувер»)
Брэндон Танев («Питтсбург»)
Мэйсон Эпплетон («Виннипег»)
Янни Гурде («Тампа»)
Карсен Тварински («Филадельфия»)
Джордан Эберле («Айлендерс»)
Йоонас Донской («Колорадо»)
Морган Гики («Каролина»)
Калле Йернкрук («Нэшвилл»)
Александр Труе («Сан-Хосе»)
Тайлер Питлик («Аризона»)
Натан Бастиан («Нью-Джерси»)
Джиордано, Ларссон, Данн – в списке защитников, выбранных «Сиэтлом»