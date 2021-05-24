«Монреаль» не уступает в счете на протяжении почти 438 минут. Это 2-й показатель в истории плей-офф

победил (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Канадиенс» не уступают в счете в играх плей-офф уже на протяжении 437 минут 53 секунд. Это второй показатель в истории турнира.

Рекорд также принадлежит «Монреалю» – в Кубке Стэнли-1960 команде не приходилось отыгрываться в матчах на протяжении 488:38.

Нынешние «Канадиенс» превзошли показатель «Бостона», который в 2013-м не позволял соперникам вести в счете на протяжении 436:48.

Последний раз «Монреаль» уступал в счете в текущем розыгрыше в серии с «Торонто» (4-3) – в 4-м матче (0:4).