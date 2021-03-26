Борис Михайлов: «Потолки зарплат уходят и приходят, а финалисты в конференциях КХЛ все те же»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о предстоящей серии Кубка Гагарина между и СКА в рамках финала Западной конференции.

– Еще летом – и год назад, и два, и три – все знали, что в финале Запада будут играть ЦСКА и СКА. В конференции нет интриги?

– Дорога к финалу была непростой у обеих армейских команд, так что интрига существовала. Но по факту можем говорить, что потолки зарплат уходят и приходят, а финалисты в конференциях КХЛ все те же. Это, кстати, касается и Востока.

– Кто будет фаворитом армейского дерби?

– Думаю, шансы абсолютно равны. Мне понравился СКА в серии с «Динамо», армейцы Питера смогли закрыть лучшую тройку бело-голубых и всей Лиги во главе с Шипачевым. Выиграли они и конек – сыграли быстро, ровно, агрессивно.

– ЦСКА подходит к армейскому финалу на фоне усталости, СКА – после недельного отдыха. Кто в плюсе?

– Между кругами в плей-офф есть хорошая пауза, думаю, что и здесь команды находятся в равных условиях. Но нужно понимать, что у СКА много молодых хоккеистов, которые быстрее восстанавливаются. Это мы увидели и в их серии с «Динамо», – сказал Михайлов.

ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз за 6 последних сезонов