Германия впервые вышла в плей-офф МЧМ

обыграла сборную Швейцарии (5:4) в матче МЧМ-2021.

Немецкая команда впервые в своей истории вышла в раунд плей-офф .

На старте турнира Германия лишалась некоторых хоккеистов из-за карантина, связанного с коронавирусом, и проиграла Финляндии (3:5) и Канаде (2:16).

После этого немцы смогли одержать две победы подряд – над сборными Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4). Команда набрала 5 очков и заняла третье место в группе.

Форварды сборной Германии Штюцле и Петерка набрали по 5 очков в игре со Швейцарией. У них стало 10 баллов на МЧМ