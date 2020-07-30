НХЛ может провести все матчи сезона-20/21 в США из-за позиции органов здравоохранения Канады (Sportsnet)

Все матчи сезона НХЛ-2020/21 могут быть сыграны на территории США, если канадские органы власти не одобрят план лиги по созданию канадского дивизиона, сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

«План требует одобрения органов здравоохранения Квебека, Онтарио, Манитобы, Альберты и Британской Колумбии. Считается, что он встретил некоторое сопротивление.

Согласно источникам, правительство предпочитает схему с созданием «пузырей», которую НХЛ использовала во время плей-офф в и Торонто, но лига не считает возможным воссоздать их на весь сезон

Если план не будет согласован, НХЛ хочет, чтобы канадские клубы проводили матчи в США. Хотя пока неясно, куда именно могут быть перевезены клубы.

В четверг руководители лиги провели телефонную конференцию с канадскими командами и обсудили возможность переезда к югу от границы», – сообщил Джонстон.

План создания канадского дивизиона появился как ответ на проблемы с пересечением границы между Канадой и США, вызванные пандемией коронавируса.

В аналогичной ситуации клуб НБА «Торонто Рэпторс» переехал в Тампу, где проведет следующий сезон, а клуб MLB «Торонто Блю Джейс» проводил домашние матчи в Баффало.

Отмечается, что если канадские команды будут играть в США, лиге потребуется вновь изменить формат дивизионов.