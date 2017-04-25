«Динамо» поздравило Аркадия Ротенберга с днем рождения: «Благодарим за трепетное отношение к нашим заботам»

Московское поздравило председателя высшего совета клуба Аркадия Ротенберга с днем рождения. Предпринимателю сегодня исполнилось 69 лет.

«Уже долгие годы Аркадий Романович принимает активное участие в жизни и российского хоккея, и московского «Динамо». Именно под его началом в 2013 году «Динамо» во второй раз стало обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне завоевало бронзовые награды.

После избрания председателем правления в августе 2015 года успехи также не обошли стороной и национальную сборную, которая за это время успела уже неоднократно завоевать медали чемпионатов мира, а в 2018 году - и олимпийское золото в Пхенчхане.

Коллектив, тренерский штаб и игроки ХК «Динамо» Москва от всей души поздравляют с днем рождения Аркадия Романовича Ротенберга. Мы благодарим Аркадия Романовича за вклад в развитие динамовской школы, за трепетное отношение к нашим заботам и за искренние переживания наших взлетов и падений.

Желаем богатырского здоровья, семейного благополучия, успешных проектов, отличного настроения и, конечно же, новых хоккейных побед!» – говорится в сообщении клуба.