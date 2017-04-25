Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг прокомментировал финансовую ситуацию в московском «Динамо».

«Сейчас всему динамовскому спортивному движению приходится непросто – все знают о сложностях в футбольном клубе, некоторых других видах спорта. Но в центральном совете общества работают профессионалы, которые прекрасно видят состояние дел и понимают, как выйти из сложившейся ситуации.

Мы как Федерация хоккея России, конечно же, следим за развитием событий и всегда готовы прийти на помощь. Но для нас как для главной хоккейной организации страны наибольший интерес представляет все-таки хоккейная команда.

Мы знали о нестабильном финансовом состоянии в «Динамо», но надеялись, что клуб сумеет разобраться с этими сложностями. Увы, получилось иначе. «Динамо» никто не даст пропасть, и мы со своей стороны окажем всемерную помощь и поддержку хоккейному клубу, поможем преодолеть этот кризис», – сказал Ротенберг.