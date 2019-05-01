Владислав Третьяк: «Россия готова принять ЧМ-2021 в случае переноса»

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Россия готова провести ЧМ-2021 в случае переноса турнира из другой страны.

Чемпионат мира должен пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В настоящее время в Минске и других городах Беларуси проходят демонстрации после президентских выборов.



«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как все будет в Беларуси. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране.

Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошел в Беларуси и Латвии, как запланировано.

Белорусы хорошо проводят такие праздники. Фазель говорит, что на сегодня мы планы не меняем. вне политики», – сказал Третьяк.

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