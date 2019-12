Канадец Хэйтон не снял шлем во время гимна России. Игроки не пожали ему руку

Игроки молодежной сборной России не пожали руку форварду сборной Канады Баррету Хэйтону.

Дело в том, что капитан канадской команды не снял шлем во время гимна.

Капитан сборной России Григорий Денисенко выразил недовольство арбитрам по этому поводу.

После этого на послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России не пожали руку Хэйтону.

Россия разнесла Канаду – 6:0. Жаль, что это не финал

Barrett Hayton didn’t remove his helmet for the Russian anthem and Russia’s players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F