  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о Бобровском: «Великий вратарь. Именно он настоящий MVP Кубка Стэнли, что в 2024-м, что в 2025-м. Без него «Флорида» не взошла бы на вершину»
6

Третьяк о Бобровском: «Великий вратарь. Именно он настоящий MVP Кубка Стэнли, что в 2024-м, что в 2025-м. Без него «Флорида» не взошла бы на вершину»

Третьяк о Бобровском: именно он настоящий MVP Кубка Стэнли.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском.

«У нас прекрасные отношения. Сергей также входит в число величайших спортсменов нашей эпохи. Два Кубка Стэнли – по количеству побед он на первом месте среди всех наших голкиперов, когда-либо игравших в НХЛ. Незабываемы и его подвиги в свитере сборной. Особенно на золотом ЧМ-2014, где наш вратарь был одним из самых ценных игроков национальной команды.

Этот год был для Бобровского особенным. Казалось бы, все знают, какой высочайший уровень надежности он может демонстрировать. Но в плей-офф сумел удивить всю хоккейную планету. То, что Сергей делал в воротах – это что-то невероятное, его спасения можно пересматривать бесконечно.

Первый Кубок Стэнли Бобровский взял в 36, второй – в 37. И с каждым годом выглядит все лучше и лучше – на такое способны только по-настоящему великие вратари. Казалось бы, соперники уже изучили его во всех подробностях, разобрались, как он играет и двигается. Однако Сергей постоянно придумывает что-то новое и удивляет всех, ставя в тупик нападающих соперника.

А еще очень важно, что самые невероятные сейвы Бобровский делает в самых главных матчах. В моих глазах именно он настоящий MVP плей-офф НХЛ, причем что в 2024-м, что в 2025-м. Самый ценный игрок команды, которая без Бобровского не взошла бы на вершину.

Всегда радуюсь успехам Сергея, всегда поздравляю его, мы постоянно поддерживаем связь. И очень рад, что хоккейный 2025-й стал одним из лучших годов в его карьере. Потому что именно Бобровский по игре был лучшим вратарем планеты в уходящем году», – сказал Третьяк.

Самым ценным игроком Кубка Стэнли-2024 стал Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), в 2025 году – Сэм Беннетт («Флорида»).

Владислав Третьяк: «Наши вратари – лучшие в мире. Еще в 2006-м мы взяли курс на усиление их подготовки. ФХР выпускает пособия, каждый год проводится «Школа Третьяка»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoФлорида
logoЧемпионат.com
logoНХЛ
logoВладислав Третьяк
logoКубок Стэнли
logoСергей Бобровский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Отец Василевского: «Бобровский изумительно играет. Стиль у него современный. Все движения гибкие, много падений, растяжек, даже рискованные»
11 декабря, 14:12
Бобровский о запрете брать Кубок Стэнли в Россию: «Я бы с удовольствием привез в Новокузнецк, отпраздновал победу со своими тренерами из детства, с детьми со школы – мотивировал бы»
13 июля, 16:33
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Авангард» обыграл «Металлург», «Адмирал» уступил «Сибири»
6 минут назадLive
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
11 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
26 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
38 минут назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
56 минут назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
16 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
29 минут назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55