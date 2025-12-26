Третьяк о Бобровском: «Великий вратарь. Именно он настоящий MVP Кубка Стэнли, что в 2024-м, что в 2025-м. Без него «Флорида» не взошла бы на вершину»

Третьяк о Бобровском: именно он настоящий MVP Кубка Стэнли.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о вратаре «Флориды » Сергее Бобровском .

«У нас прекрасные отношения. Сергей также входит в число величайших спортсменов нашей эпохи. Два Кубка Стэнли – по количеству побед он на первом месте среди всех наших голкиперов, когда-либо игравших в НХЛ. Незабываемы и его подвиги в свитере сборной. Особенно на золотом ЧМ-2014, где наш вратарь был одним из самых ценных игроков национальной команды.

Этот год был для Бобровского особенным. Казалось бы, все знают, какой высочайший уровень надежности он может демонстрировать. Но в плей-офф сумел удивить всю хоккейную планету. То, что Сергей делал в воротах – это что-то невероятное, его спасения можно пересматривать бесконечно.

Первый Кубок Стэнли Бобровский взял в 36, второй – в 37. И с каждым годом выглядит все лучше и лучше – на такое способны только по-настоящему великие вратари. Казалось бы, соперники уже изучили его во всех подробностях, разобрались, как он играет и двигается. Однако Сергей постоянно придумывает что-то новое и удивляет всех, ставя в тупик нападающих соперника.

А еще очень важно, что самые невероятные сейвы Бобровский делает в самых главных матчах. В моих глазах именно он настоящий MVP плей-офф НХЛ, причем что в 2024-м, что в 2025-м. Самый ценный игрок команды, которая без Бобровского не взошла бы на вершину.

Всегда радуюсь успехам Сергея, всегда поздравляю его, мы постоянно поддерживаем связь. И очень рад, что хоккейный 2025-й стал одним из лучших годов в его карьере. Потому что именно Бобровский по игре был лучшим вратарем планеты в уходящем году», – сказал Третьяк.

Самым ценным игроком Кубка Стэнли-2024 стал Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), в 2025 году – Сэм Беннетт («Флорида»).

Владислав Третьяк: «Наши вратари – лучшие в мире. Еще в 2006-м мы взяли курс на усиление их подготовки. ФХР выпускает пособия, каждый год проводится «Школа Третьяка»