Брагин о 6:0 с Канадой: «Россия играла тактически правильно с первой до последней минуты»

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о победе над командой Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.

– Практически с первой до последней минуты правильно играли тактически, два-три отрезки были неправильными.

Главное – многие поняли, что многое решается тактически правильной игрой.

– Канадцы будто вас испугались?

– Не думаю. Удачно забили, в таких играх это имеет большое значение. Три-четыре гола забиваешь – приходит уверенность.

У противника наоборот спешка, неправильные действия.

Сыграли очень грамотный третий период, практически ничего не позволили сопернику, – заявил Брагин.

🔥ААААААА! Россия вынесла Канаду. Мы смотрели трансляцию этого матча МЧМ-2020 вместе

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