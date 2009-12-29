Брагин о 6:0 с Канадой: «Россия играла тактически правильно с первой до последней минуты»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о победе над командой Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.

– Практически с первой до последней минуты правильно играли тактически, два-три отрезки были неправильными.

Главное – многие поняли, что многое решается тактически правильной игрой.

– Канадцы будто вас испугались?

– Не думаю. Удачно забили, в таких играх это имеет большое значение. Три-четыре гола забиваешь – приходит уверенность.

У противника наоборот спешка, неправильные действия.

Сыграли очень грамотный третий период, практически ничего не позволили сопернику, – заявил Брагин.

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