«Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано. «Кингс» отдали форварда в «Монреаль» (Дэвид Паньотта)
«Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано.
По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Каролина» пыталась обменять Йеспери Котканиеми на Филлипа Дано из «Лос-Анджелеса».
Позднее «Кингс» отдали форварда «Монреалю» за пик второго раунда драфта-2026, который изначально принадлежал «Коламбусу».
Отмечается, что «Лос-Анджелес» отказался от сделки с «Харрикейнс» ради экономии: Котканиеми получает 4,82 млн долларов в год, а его контракт рассчитан до 2030-го. Зарплата Дано – 5,5 млн за сезон до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Дано набрал 5 (0+5) очков за 31 игру, на счету Котканиеми – 2+4 в 20 матчах при полезности «плюс 2».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Oilersnation
