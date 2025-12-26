  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано. «Кингс» отдали форварда в «Монреаль» (Дэвид Паньотта)
3

«Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано. «Кингс» отдали форварда в «Монреаль» (Дэвид Паньотта)

«Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано.

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Каролина» пыталась обменять Йеспери Котканиеми на Филлипа Дано из «Лос-Анджелеса».

Позднее «Кингс» отдали форварда «Монреалю» за пик второго раунда драфта-2026, который изначально принадлежал «Коламбусу».

Отмечается, что «Лос-Анджелес» отказался от сделки с «Харрикейнс» ради экономии: Котканиеми получает 4,82 млн долларов в год, а его контракт рассчитан до 2030-го. Зарплата Дано – 5,5 млн за сезон до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Дано набрал 5 (0+5) очков за 31 игру, на счету Котканиеми – 2+4 в 20 матчах при полезности «плюс 2».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Oilersnation
logoФиллип Дано
Дэвид Паньотта
logoНХЛ
logoКаролина
logoМонреаль
logoЙеспери Котканиеми
logoЛос-Анджелес
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монреаль» вернул Дано, отдав «Лос-Анджелесу» драфт-пик 2-го раунда. У центра с кэпхитом 5,5 млн долларов 0+5 в 30 играх в этом сезоне
20 декабря, 05:30
«Нью-Джерси» и «Юта» интересуются форвардом «Лос-Анджелеса» Дано. У него зарплата 5,5 млн долларов в год и 0+5 в 30 матчах сезона
19 декабря, 11:32
«Монреаль» проявляет интерес к форварду «Лос-Анджелеса» Дано (Фрэнк Серавалли)
12 декабря, 16:48
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Авангард» обыграл «Металлург», «Адмирал» уступил «Сибири»
6 минут назадLive
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
11 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
26 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
38 минут назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
56 минут назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
16 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
29 минут назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55