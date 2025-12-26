«Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано. «Кингс» отдали форварда в «Монреаль» (Дэвид Паньотта)

«Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано.

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Каролина » пыталась обменять Йеспери Котканиеми на Филлипа Дано из «Лос-Анджелеса ».

Позднее «Кингс» отдали форварда «Монреалю » за пик второго раунда драфта-2026, который изначально принадлежал «Коламбусу».

Отмечается, что «Лос-Анджелес» отказался от сделки с «Харрикейнс» ради экономии: Котканиеми получает 4,82 млн долларов в год, а его контракт рассчитан до 2030-го. Зарплата Дано – 5,5 млн за сезон до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Дано набрал 5 (0+5) очков за 31 игру, на счету Котканиеми – 2+4 в 20 матчах при полезности «плюс 2».