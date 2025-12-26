  • Спортс
«Металлург» продлил контракт с Разиным на 2 года – до окончания сезона-2027/28. Тренер привел клуб к Кубку Гагарина в 2024-м

«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным на 2 года.

«Металлург» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным на 2 года. 

«Хоккейный клуб «Металлург» и главный тренер Андрей Разин продлили соглашение. Таким образом, новый срок контракта рассчитан на два года – до конца сезона 2027/28.

Андрей Владимирович возглавил «Металлург» в межсезонье-2023. В первый же сезон наставник привёл команду к Кубку Гагарина, обыграв в финале «Локомотив» с общим счетом 4-0.

На текущий момент «Металлург» лидирует не только в Восточной конференции, но и в сводной таблице чемпионата КХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы магнитогорцев. 

Разин получит 220 млн рублей по контракту с «Металлургом»: 100 в первый сезон, 120 – во второй («СЭ»)

