0

Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»

Талгат Жайлауов: для «Барыса» легионеры – необходимость.

Главный тренер сборной Казахстана и ассистент главного тренера «Барыса» Талгат Жайлауов сказал, что легионеры клубу из Астаны необходимы. 

– Вы работали в штабе Дэвида Немировски, когда его уволили меньше чем через месяц после начала сезона. Что пошло не так в том проекте?

– Я уважаю Дэвида, он был отличным хоккеистом. От нас требовали дать результат в короткие сроки. А тот хоккей, который он хотел поставить, требовал больше времени. Всегда не хватает времени.

– Работа с ним и с Кравецом отличаются?

– Михаилу Григорьевичу дали больше времени. У него сборы прошли более правильно, чем у Дэвида. Немировски не хватило времени, чтобы создать команду, – тогда были отборочные игры у сборной, команда собралась в полном составе только перед началом регулярного чемпионата. У игроков не было достаточно времени, чтобы понять систему и подготовиться к чемпионату.

– Тогда клуб пошел по пути отказа от легионеров. Это правильно, на ваш взгляд? Вы блистали во времена гораздо большей конкуренции с иностранными игроками.

– Вы же понимаете, на каком уровне находится Казахстан. Мы бы могли отказаться от легионеров, если бы у нас было больше качественных хоккеистов. Для «Барыса» легионеры – необходимость. Если бы было 30 элитных казахстанских игроков, мы могли бы обходиться без иностранцев. Но надо смотреть, во что мы хотим играть, на каком месте хотим находиться. На нынешнем уровне развития нам необходимы легионеры, – сказал Жайлауов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
