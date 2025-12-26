Переводчица «Авангарда» о проблемах с легионерами: «У Коди Фрэнсона родился ребенок в Москве – ему хотели дать отчество Кодиевич. Собрали кучу бумаг, чтобы оставить прочерк в графе»

Переводчица «Авангарда»: собрали кучу бумаг, чтобы сын Фрэнсона был не Кодиевич.

Переводчица «Авангарда» Наталья Коваленко рассказала о проблемах с легионерами.

– Встречались проблемные легионеры, которые регулярно попадали в переплеты или дергали по любой ерунде?

– Если меня дергают, то я к этому спокойно отношусь, потому что моя работа – помогать ребятам. И мне важно, чтобы во мне они видели и чувствовали человека, к которому могут обратиться.

Общая задача клуба – сделать так, чтобы игрок приносил максимум пользы и ни на что не отвлекался. Если он не может достать любимый соус, с которыми привык есть курицу дома, я помогу найти.

– А если такого соуса в Омске нет?

– Мы его закажем, и его привезут. Это вообще не проблема.

Куда сложнее решаются другие вопросы. Помнится, у нашего канадского легионера Коди Фрэнсона родился ребенок в Москве. И нам нужно было с его женой получить свидетельство о рождении. Ему настойчиво хотели присвоить отчество Кодиевич, которое потом перешло бы в канадский паспорт. Родители этого категорически не хотели.

И нам ооооогромных усилий стоило оставить прочерк в графе «отчество». Это было дело не одного дня. Мы собрали кучу бумаг, чтобы ребенок в итоге не был Кодиевичем, – рассказала Коваленко в интервью Спортс’‘ .

