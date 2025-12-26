Дмитрий Миронов о Кожевникове: «Хороший парень. В «Крыльях» с ним на сборах в одном номере жил. В плане игры в атаке он ничего не запрещал»
Экс-игрок сборной России и клубов НХЛ Дмитрий Миронов поделился мнением об Александре Кожевникове.
– Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев доверял вам, позволяя атаковать.
Вы играли в пятерке с Кожевниковым, который был известен не совсем простым характером. На правах более старшего игрока требовал ли он, чтобы вы больше думали об обороне и не мешали ему атаковать?
– Нет, Сашка был хороший парень. Я даже на сборах с ним в одном номере жил.
Ничего он не запрещал, наоборот, в какой-то ситуации я отдавал бы передачу, если кто-то был открыт, – сказал Миронов.
