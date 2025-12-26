Дмитрий Миронов о Кожевникове: «Хороший парень. В «Крыльях» с ним на сборах в одном номере жил. В плане игры в атаке он ничего не запрещал»

Дмитрий Миронов: Сашка Кожевников – хороший парень.

Экс-игрок сборной России и клубов НХЛ Дмитрий Миронов поделился мнением об Александре Кожевникове .

– Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев доверял вам, позволяя атаковать.

Вы играли в пятерке с Кожевниковым, который был известен не совсем простым характером. На правах более старшего игрока требовал ли он, чтобы вы больше думали об обороне и не мешали ему атаковать?

– Нет, Сашка был хороший парень. Я даже на сборах с ним в одном номере жил.

Ничего он не запрещал, наоборот, в какой-то ситуации я отдавал бы передачу, если кто-то был открыт, – сказал Миронов.

Майоров о Кожевникове: «Организм по два литра принимал, что ли? Нарушитель из нарушителей. Приходит после выходного – амбре на пять метров! Сказал: «Зачем нажраться до такой степени?»