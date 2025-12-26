Директор «Металлурга» о продлении контракта с Разиным: «Логичный шаг. В ДНК клуба заложен атакующий хоккей, он не боится принимать смелые решения»

Директор «Металлурга» о продлении контракта с Разиным: логичный шаг.

Спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков прокомментировал продление контракта с Андреем Разиным .

«Логичный шаг развития нашего клуба. Причем мы говорим не только о команде мастеров, но и о всей системе.

За время работы в «Металлурге» Андрей Владимирович проявил несколько важных положительных качеств. Во-первых, это умение доверять молодым хоккеистам – «Металлург» всегда ценил собственных воспитанников. Ни для кого не секрет, что скоро мы запускаем собственную Академию и уже сейчас парни видят, что у них есть шанс заиграть в команде мастеров и все зависит только от них. Кроме того, под руководством Андрея Владимировича заново раскрываются и именитые хоккеисты.

Помимо этого, Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры в нашу пользу. Прибавим к этому комбинационный и атакующий хоккей – этот стиль заложен в ДНК клуба и приносил нам славу в прошлом. Андрей Владимирович сам был игроком той легендарной команды 90-х, а сейчас развивает и улучшает те идеи. А магнитогорские болельщики любят и ценят яркий, красивый и неравнодушный хоккей.

Все в «Металлурге» уверены, что дальнейшее сотрудничество с Андреем Владимировичем принесет команде еще больше ярких и громких побед», – сказал Бирюков.

Разин получит 220 млн рублей по контракту с «Металлургом»: 100 в первый сезон, 120 – во второй («СЭ»)