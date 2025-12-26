  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор «Металлурга» о продлении контракта с Разиным: «Логичный шаг. В ДНК клуба заложен атакующий хоккей, он не боится принимать смелые решения»
3

Директор «Металлурга» о продлении контракта с Разиным: «Логичный шаг. В ДНК клуба заложен атакующий хоккей, он не боится принимать смелые решения»

Директор «Металлурга» о продлении контракта с Разиным: логичный шаг.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал продление контракта с Андреем Разиным.

«Логичный шаг развития нашего клуба. Причем мы говорим не только о команде мастеров, но и о всей системе.

За время работы в «Металлурге» Андрей Владимирович проявил несколько важных положительных качеств. Во-первых, это умение доверять молодым хоккеистам – «Металлург» всегда ценил собственных воспитанников. Ни для кого не секрет, что скоро мы запускаем собственную Академию и уже сейчас парни видят, что у них есть шанс заиграть в команде мастеров и все зависит только от них. Кроме того, под руководством Андрея Владимировича заново раскрываются и именитые хоккеисты.

Помимо этого, Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры в нашу пользу. Прибавим к этому комбинационный и атакующий хоккей – этот стиль заложен в ДНК клуба и приносил нам славу в прошлом. Андрей Владимирович сам был игроком той легендарной команды 90-х, а сейчас развивает и улучшает те идеи. А магнитогорские болельщики любят и ценят яркий, красивый и неравнодушный хоккей.

Все в «Металлурге» уверены, что дальнейшее сотрудничество с Андреем Владимировичем принесет команде еще больше ярких и громких побед», – сказал Бирюков.

Разин получит 220 млн рублей по контракту с «Металлургом»: 100 в первый сезон, 120 – во второй («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoЕвгений Бирюков
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бирюков о магнитогорцах: «Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают хозяев. Это дорогого стоит»
19 декабря, 15:30Видео
Бирюков о начале карьеры: «У нас в Касли никогда не было искусственного льда. Я мечтал увидеть, что это, и попасть в систему «Металлурга»
19 декабря, 14:54Видео
«Металлург» запустил сериал, посвященный 70-летию клуба. ВидеоСпортс’’ эксклюзивно покажет все выпуски
19 декабря, 14:45Видео
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Авангард» обыграл «Металлург», «Адмирал» уступил «Сибири»
6 минут назадLive
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
11 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
26 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
38 минут назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
56 минут назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
16 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
29 минут назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55