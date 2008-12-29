Егор Замула: «Это были не канадцы – они испугались нас. Мы просто съели их»

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Защитник молодежной сборной России Егор Замула высказался после победы над командой Канады в матче МЧМ-2020.

«Канадцы нас просто забоялись. Они боялись вступать в единоборства, боялись нас. В паре моментов я хотел провести силовой прием, а соперник просто уезжал. Ему кричат со скамейки: «Ты чего боишься, давай играй!», а он просто уезжает. Это были не канадцы.

Гордимся победой, дальше – США и Германия. Немцы – хорошие, но мы будем наращивать обороты. Сейчас радоваться уже нечему, надо восстановиться и выходить на лед.

Мы просто съели их с первых минут. Вратарь дрогнул, а мы наращивали темп, скамейка жила, старались играть агрессивнее и жестче.

Лаференье поехал домой с Лауко. Я просто защишал своего вратаря, он сам упал. Не знаю, сколько он там весит – я сам худой, но он отлетел как-то. Я не знаю, на что он упал, но мы хорошо защитили Амира [Мифтахова], а остальное – проблемы Лафренье.

Канадцы без палева меня пару раз в спинку ударили. Но пускай бьют, результат на табло. Пускай плохо спят ночью и думают о своей игре.

Кого будем ломать у американцев? Посмотрим. Пока все лидеры ломаются, мы играем в хороший хоккей. Будем наращивать темп. Мы никого специально не ломаем, это такой случай, что именно в играх с нами они травмируются. Значит у нас жесткая защита.

Амир подтаскивал, в защите не было проблем, в нападении сожрали их», – заявил Замула.

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