Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»

Борна Рендулич: у «Шанхая» все не очень хорошо, надо оставить шум позади.

Форвард «Шанхая» Борна Рендулич высказался о текущих результатах команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

С 38 очками в 37 играх китайский клуб из Санкт-Петербурга идет на 9-м месте в Западной конференции.

– У «Шанхая» две победы за 10 последних матчей. Какая атмосфера внутри команды?

– Я не буду лгать, все было не очень хорошо. Все знают, что происходит. Все хотят быть более мотивированными, и все, очевидно, хотят победить. Но, видимо, этого просто не получается достичь.

Хоккей – это такая игра, в которой не всегда все складывается удачно, поэтому нам просто нужно работать усерднее и думать о каждой игре по отдельности, не думать о том, что происходит снаружи, о руководстве, тренере и обо всем этом шуме. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей.

– По силам ли закончить год двумя победами? Впереди «Нефтехимик» и СКА.

– Да, мы действительно можем это сделать. Оба матча можно выиграть, но все зависит от нас, верно? Со «Спартаком» был первый матч за много‑много игр, в котором мы забили больше одного гола, так что нам просто нужно продолжать стараться забивать хотя бы два гола, защищаться и просто усердно работать, - сказал Рендулич.