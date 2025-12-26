Переводчица «Авангарда» о брани: «У иностранцев мат ограничивается F-словом. Стараюсь либо смягчить, либо передать настроение, используя цензурную лексику»

Переводчица «Авангарда»: у иностранцев мат ограничивается F-словом.

Переводчица «Авангарда » Наталья Коваленко рассказала о переводе нецензурной лексики с английского языка.

– Если в речи тренера проскользнул мат или другие ругательства – переводишь или замалчиваешь?

– Здесь нужно учитывать, что у иностранцев в принципе маты ограничиваются F-словом. И многие его используют как междометие. Не было такого, чтобы я сказала: дальше следует мат. Просто стараюсь либо смягчить, либо передать настроение, используя цензурную лексику.

– Можно ли мужскую экспрессию вообще передать словами?

– Когда зритель послушал тренера, то уже считал эмоцию, вряд ли мне нужно дополнительно добавлять масла в огонь. И без перевода понятно, в каком настроении тренер, – сказала Коваленко в интервью Спортсу’‘ .

