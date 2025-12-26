Фролов о современном хоккее: «Он стал немножко глупее – понимание страдает. Молодые лентяйничают – хотят делать лакросс, а не читать игру. Но сейчас все катаются и бросают хорошо»

Фролов о современном хоккее: стал немножко глупее, понимание страдает.

Чемпиона мира Александр Фролов поделился мнением об изменениях стиля игры в хоккее.

– Вы закончили хоккейную карьеру 6 лет назад. Сильно ли хоккей, стиль игры изменился за это время?

– Когда приехал в «Лос-Анджелес », это были еще совсем другие правила, и я поиграл по старым правилам пару лет. Конечно, хоккей эволюционирует, стал значительно быстрее, значительно динамичнее. Немножко глупее.

Если послушать тренеров, особенно детских, юношеских, а потом еще и профессиональных, то все они начинают страдать от того, что технически все ребята очень подкованные. Что я и наблюдаю у 13-14-летних. То, что они сейчас индивидуально и технически могут делать, поражает. 20-30 лет назад не могли так. Сейчас все катаются хорошо, все бросают хорошо, все любят лакросс делать. И понимание игры начинает немножко страдать от этого.

– Вы славились тем, что здорово оборонялись. Интересно ваше мнение, вы не считаете, что нынешние молодые игроки, особенно русские плохо обороняется?

– Правильнее сказать, что я не здорово оборонялся, а хорошо удерживал шайбу, ее никто не мог у меня забрать. Что касается молодых, то они лентяйничают. Это всегда было, потому что всем хочется забивать голы, никому не хочется делать грязную работу. Часто это идет от того, что ребята очень сильно увлекаются техническими фишками.

Они смотрят ютуберов и готовы днями и ночами где-то у себя в гараже жонглировать этой шайбой и делать все трюки. Они смотрят на своего кумира, который исполняет лакросс, и вот они пытаются сделать то же самое. Но они не хотят начинать читать игру и понимать игру. Это значительно сложнее и важнее. И оборона как раз про хоккейный IQ, – сказал Фролов.

