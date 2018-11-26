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    Брагин о матче с Швейцарией: «Слабых соперников на МЧМ нет. Предупреждали, готовили, но начало плохое – это от головы идет»

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии Валерий Брагин Хоккей

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча МЧМ-2019 против Швейцарии (7:4). 

    «Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало, забили гол. Слабых соперников на турнире нет, но, думаю, подсознательно перед игрой со Швейцарией сидело, что товарищеский матч с ними сложился для нас легко.

    Предупреждали, готовили, но все равно начали плохо. Все это идет от головы. С большинством сегодня был порядок. Забили два гола, работаем.

    Первые две шайбы пропустили с пятака. Шайба у нас, и мы опять ее теряем. Все готовятся к атаке, идет потеря, поэтому так получается. Это все надо убирать, как и неточные пасы», – сказал Брагин. 

    Россия смела швейцарцев. Молодежка, ты прекрасна

    Камбэк молодежки в матче со Швейцарией. Мы транслировали его в прямом эфире 

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