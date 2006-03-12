НХЛ. Форвард «Баффало» Окпосо выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

Форвард Кайл Окпосо выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга.

29-летний игрок получил травму 8 марта в матче с «Оттавой», неудачно столкнувшись с форвардом «Сенаторс» Бобби Райаном.

«Произошел несчастный случай, они просто бежали друг на друга. Мы будем наблюдать за ним каждый день, а там посмотрим», – сказал главный тренер «Сэйбрс» Фил Хаусли.

В марте прошлого года Окпосо был госпитализирован после осложнений, связанных с приемом лекарств во время лечения от сотрясения мозга. Из-за этого он пропустил остаток сезона.

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.