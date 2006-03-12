Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    НХЛ. Форвард «Баффало» Окпосо выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

    Теги травмы Баффало НХЛ Кайл Окпосо

    Форвард «Баффало» Кайл Окпосо выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга. 

    29-летний игрок получил травму 8 марта в матче с «Оттавой», неудачно столкнувшись с форвардом «Сенаторс» Бобби Райаном. 

    «Произошел несчастный случай, они просто бежали друг на друга. Мы будем наблюдать за ним каждый день, а там посмотрим», – сказал главный тренер «Сэйбрс» Фил Хаусли. 

    В марте прошлого года Окпосо был госпитализирован после осложнений, связанных с приемом лекарств во время лечения от сотрясения мозга. Из-за этого он пропустил остаток сезона. 

    С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться