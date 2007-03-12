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    Любимов о серии со «Спартаком»: «Сопротивление было, но ЦСКА тоже не дурака валял»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Роман Любимов

    Форвард ЦСКА Роман Любимов прокомментировал победу над «Спартаком» (4-0) в серии первого раунда Кубка Гагарина. 

    – Что скажете о серии со «Спартаком»? Все говорят, что победа ЦСКА легко далась.

    – Спасибо нашему вратарю Он нас много выручал. Да все ребята хорошо справились со своей работой. Сегодня мы дотерпели до конца, но поняли, что есть, над чем работать.

    – ЦСКА, скорее всего, встретится с «Йокеритом». Что скажете о сопернике?

    – Это очень хорошая, организованная команда. В ней много габаритных игроков. Финны хорошо подготовлены тактически.

    – Сегодня Иван Телегин сказал, что у него были проблемы с судьями в концовке матча, когда он сказал арбитрам что-то горячее. И главный тренер Игорь Никинин на пресс-конференции подтвердил, что удаление было неправомерное. Действительно судьи начудили в этой игре?

    – Я не знаю. Не мне судить. Наша задача играть. Меня судейские вопросы не касаются.

    – От «Спартака» больше ожидали?

    – Сопротивление было, но мы тоже не дурака валяли, готовились, делали свою работу. У нас есть цель, и первый шаг мы к ней сделали. Теперь надо шагать дальше, – сказал Любимов. 

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