Любимов о серии со «Спартаком»: «Сопротивление было, но ЦСКА тоже не дурака валял»

Форвард ЦСКА Роман Любимов прокомментировал победу над «Спартаком» (4-0) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Что скажете о серии со «Спартаком»? Все говорят, что победа ЦСКА легко далась.

– Спасибо нашему вратарю Он нас много выручал. Да все ребята хорошо справились со своей работой. Сегодня мы дотерпели до конца, но поняли, что есть, над чем работать.

– ЦСКА, скорее всего, встретится с «Йокеритом». Что скажете о сопернике?

– Это очень хорошая, организованная команда. В ней много габаритных игроков. Финны хорошо подготовлены тактически.

– Сегодня Иван Телегин сказал, что у него были проблемы с судьями в концовке матча, когда он сказал арбитрам что-то горячее. И главный тренер Игорь Никинин на пресс-конференции подтвердил, что удаление было неправомерное. Действительно судьи начудили в этой игре?

– Я не знаю. Не мне судить. Наша задача играть. Меня судейские вопросы не касаются.

– От больше ожидали?

– Сопротивление было, но мы тоже не дурака валяли, готовились, делали свою работу. У нас есть цель, и первый шаг мы к ней сделали. Теперь надо шагать дальше, – сказал Любимов.