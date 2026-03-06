  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар Далина клюшкой по лицу. Эпизод произошел на 1-й минуте 2-го периода
Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар Далина клюшкой по лицу. Эпизод произошел на 1-й минуте 2-го периода

Евгений Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар клюшкой по лицу.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (1:5). 

На 21-й минуте 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Сэйбрс» Расмусом Далином.

Игроки потолкались у ворот «Баффало», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась. 

По итогам эпизода Далин получил 2 минуты штрафа, Малкин – 17 с удалением до конца игры. 

Евгений успел провести на льду 5 минут 54 секунды (1 бросок и 1 потеря при нейтральной полезности). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
напомнило старенький стэндап от Робина Уильямса. почему мексиканцы не играют в хоккей? потому что после первого же силового приёма мексиканец снимет конёк и начнёт им резать горло соперника.
Нормально там Малкин без Сида тащет птицбург 😂
Ответ Дмитрий Генлих
Нормально там Малкин без Сида тащет птицбург 😂
прокачивает Чинахова.
Годы идут, а Малкин как был валенком, так и остался. Как поднасрал своей команде на ОИ в юности, так и на пенсию таким же выйдет.
Ответ NACfoRekcuF
Годы идут, а Малкин как был валенком, так и остался. Как поднасрал своей команде на ОИ в юности, так и на пенсию таким же выйдет.
Это когда это он на ОИ поднасрал?
Ответ Fleury Flower 29
Это когда это он на ОИ поднасрал?
Дисквал в Турине за пинок коньком перед полуфиналом, какие еще варианты.
Ну и за Олимпиаду заодно )
Удивляет, что к 40 годам Малкин так не научился не только спокойствию, но и отвечать незаметно больно и без удалений..
Ответ Фокс&#8796;
Удивляет, что к 40 годам Малкин так не научился не только спокойствию, но и отвечать незаметно больно и без удалений..
Зачем ему это уметь, у него три бидона и дважды лучший бомбардир плей офф НХЛ (это и шутка и правда одновременно).
Ответ Фокс&#8796;
Удивляет, что к 40 годам Малкин так не научился не только спокойствию, но и отвечать незаметно больно и без удалений..
Удивляет, что за 40 лет юджина малкинА вы не обратили внимания на уровень его умственного развития...
Спасибо за -16 ФО. Надеюсь матчей пять ему влепят дисквы
Если обьективно, то мерзкий поступок от Евгения
Ну хоть понял что жёстко припечатал по лицу, условный Доми вряд и бы остановился...
Посмотрим, чем дальше дело закончится, может и на 5 игр отправится отдыхать
Не хочу оправдывать Малкина, но любого можно подловить в неудобный момент и физически и психологически. Сзади клюшкой под ребра в ворота .. не стерпел
Бывает
Я по юности вообще почти не получал ЖК, не грубил. Запомнилось два момента - случайно наступил на ногу лежащему игроку ЦСКА , он сразу мне в морду дал, его удалили, это самое начало игры было. И в другой игре меня удалили, игра не шла совсем , ничего не получалось и чел мне сзади на ЖК влетел, я ещё упал неудачно, я на него накинулся сразу, вообще не отдавал отчёт в тот момент что делаю..
Ответ Max Zhomkov
Не хочу оправдывать Малкина, но любого можно подловить в неудобный момент и физически и психологически. Сзади клюшкой под ребра в ворота .. не стерпел Бывает Я по юности вообще почти не получал ЖК, не грубил. Запомнилось два момента - случайно наступил на ногу лежащему игроку ЦСКА , он сразу мне в морду дал, его удалили, это самое начало игры было. И в другой игре меня удалили, игра не шла совсем , ничего не получалось и чел мне сзади на ЖК влетел, я ещё упал неудачно, я на него накинулся сразу, вообще не отдавал отчёт в тот момент что делаю..
ты то дорогой сам играл а другие просто , ля ля , спасибо за расказ
