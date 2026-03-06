Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар Далина клюшкой по лицу. Эпизод произошел на 1-й минуте 2-го периода
Евгений Малкин был удален до конца матча с «Баффало» за удар клюшкой по лицу.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (1:5).
На 21-й минуте 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Сэйбрс» Расмусом Далином.
Игроки потолкались у ворот «Баффало», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.
По итогам эпизода Далин получил 2 минуты штрафа, Малкин – 17 с удалением до конца игры.
Евгений успел провести на льду 5 минут 54 секунды (1 бросок и 1 потеря при нейтральной полезности).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Я по юности вообще почти не получал ЖК, не грубил. Запомнилось два момента - случайно наступил на ногу лежащему игроку ЦСКА , он сразу мне в морду дал, его удалили, это самое начало игры было. И в другой игре меня удалили, игра не шла совсем , ничего не получалось и чел мне сзади на ЖК влетел, я ещё упал неудачно, я на него накинулся сразу, вообще не отдавал отчёт в тот момент что делаю..