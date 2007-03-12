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    Дмитрий Квартальнов: «Мы можем говорить, что 4-0 в серии, но грань была очень-очень узкая»

    Теги Локомотив Торпедо Петерис Скудра Дмитрий Квартальнов КХЛ

    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы над «Торпедо» (3:2 ОТ, 4-0 в серии) в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «Знаете, это была очень хорошая серия. Для нас с Петерисом она была принципиальной.

    Конечно, мы можем говорить, что 4-0 в серии, но грань была очень-очень узкая. И сегодня, даже если посмотреть овертайм, то в овертайме где-то нас держал вратарь в игре, мы пропустили пару-тройку атак.

    В общем-то у нас играло много молодых ребят, которые не принимали участия в плей-офф и для них очень большая школа.

    Это такой надрыв для них в каждом матче, это здорово для них и будет им в плюс.

    Думаю, что игровой тонус не потеряем за паузу. Есть опытные игроки – знаем, что делать», – сказал Квартальнов.

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