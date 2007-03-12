Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Ян Коларж: «Многое видел в хоккее, но тройное удаление – впервые»

    Теги Ак Барс Амур Виталий Атюшов КХЛ Кубок Гагарина Ян Коларж 1986

    Защитник «Амура» Ян Коларж дал комментарий после победы над «Ак Барсом» (4:1, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «При счете 0:1 нам удалось дважды забить в большинстве, игра повернулась, и мы чаще стали играть с шайбой. Не допускали столько ошибок в средней зоне, как делали до этого.

    Если честно, я многое видел в хоккее, но это – впервые [удаление сразу троих игроков]. Удивительно, конечно, но так решили, ничего не поделаешь. Я рад, что мы отбились и довели дело до победного конца.

    У нас много в запасе парней, которые смогут сыграть в случае травмы Атюшова. Не знаю, насколько там все серьезно, он уехал на осмотр сейчас.

    Завтра узнаем, сможет он сыграть или нет. Физически нам хватило играть впятером.

    Атюшов – очень хороший хоккеист, и если его не будет, то нам придется непросто. Но если так получится, что его не будет, надеюсь, мы сможем справиться и победить», – сказал Коларж.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться