Ян Коларж: «Многое видел в хоккее, но тройное удаление – впервые»

Защитник «Амура» Ян Коларж дал комментарий после победы над (4:1, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«При счете 0:1 нам удалось дважды забить в большинстве, игра повернулась, и мы чаще стали играть с шайбой. Не допускали столько ошибок в средней зоне, как делали до этого.

Если честно, я многое видел в хоккее, но это – впервые [удаление сразу троих игроков]. Удивительно, конечно, но так решили, ничего не поделаешь. Я рад, что мы отбились и довели дело до победного конца.

У нас много в запасе парней, которые смогут сыграть в случае травмы Атюшова. Не знаю, насколько там все серьезно, он уехал на осмотр сейчас.

Завтра узнаем, сможет он сыграть или нет. Физически нам хватило играть впятером.

Атюшов – очень хороший хоккеист, и если его не будет, то нам придется непросто. Но если так получится, что его не будет, надеюсь, мы сможем справиться и победить», – сказал Коларж.