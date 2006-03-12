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    Андрей Мартемьянов: «Думаю, Фролов и Голубев сыграют в третьем матче против «Ак Барса»

    Теги Ак Барс Амур Александр Фролов КХЛ Денис Голубев Андрей Мартемьянов

    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился ожиданиями от третьего матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции против «Ак Барса» (счет в серии 0-2).

    – Почему Александра Фролова не было в заявке на игру?

    – Ему дали немного отдохнуть, все-таки в атаке тратится больше сил, чем в обороне. Я думаю, что в третьем матче серии он будет играть. Как и Денис Голубев.

    – Он сыграл за «Амур» не так много, получил травму. Что хотели от него видеть, когда приглашали?

    – Мы знали, что парень духовитый, с характером, нам такие нужны, Дальний Восток – это дело очень тонкое. Учитывая наши перелёты, там выживают и живут. Насколько я помню его игру, он боевой, я люблю таких агрессивных нападающих.

    – Он восстанавливался после травмы в Казани, вдали от команды. Это не помешает?

    – Нет, ни в коем случае. Он профессионал, трудяга, мы видим это. Мы ему полностью доверяли в том, что касается восстановления. У нас в команде вообще очень многое строится на доверии. Кто-то не оправдывает, конечно, но мы поправляем и двигаемся дальше, – сказал Мартемьянов.

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