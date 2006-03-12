Андрей Мартемьянов: «Думаю, Фролов и Голубев сыграют в третьем матче против «Ак Барса»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился ожиданиями от третьего матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции против (счет в серии 0-2).

– Почему Александра Фролова не было в заявке на игру?

– Ему дали немного отдохнуть, все-таки в атаке тратится больше сил, чем в обороне. Я думаю, что в третьем матче серии он будет играть. Как и Денис Голубев.

– Он сыграл за не так много, получил травму. Что хотели от него видеть, когда приглашали?

– Мы знали, что парень духовитый, с характером, нам такие нужны, Дальний Восток – это дело очень тонкое. Учитывая наши перелёты, там выживают и живут. Насколько я помню его игру, он боевой, я люблю таких агрессивных нападающих.

– Он восстанавливался после травмы в Казани, вдали от команды. Это не помешает?

– Нет, ни в коем случае. Он профессионал, трудяга, мы видим это. Мы ему полностью доверяли в том, что касается восстановления. У нас в команде вообще очень многое строится на доверии. Кто-то не оправдывает, конечно, но мы поправляем и двигаемся дальше, – сказал Мартемьянов.