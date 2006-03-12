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    Ян Коларж: «В третьем матче «Амуру» помогут болельщики»

    Теги Ак Барс Амур Александр Свитов КХЛ Ян Коларж 1986

    Защитник «Амура» Ян Коларж прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) во втором матче 1/4 финала Восточной конференции.

    – Почему отмахнулись, когда Свитов был рядом с вами на последних секундах?

    – Я контролировал шайбу, а он меня сзади держал за майку, поэтому отмахнулся.

    – Почему команда так неуверенно проводит начало периодов? 

    – Бывает, случаются неудачные смены. Я бы не сказал, что это какая-то тенденция. 

    – Ваш партнер Кирилл Рассказов отметил неплохую игру сегодня. Согласитесь?

    – Да, вчера мы были потяжелее. Сказался перелет: 10 часов, плюс разница во времени. Сегодня были свежее, но все равно игра в атаке у нас не получилась. Ждем третью игру, сложно сказать, у кого будет игровое преимущество, но что знаю точно – нам помогут болельщики, – сказал Коларж.

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