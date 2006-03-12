Ян Коларж: «В третьем матче «Амуру» помогут болельщики»

Защитник «Амура» Ян Коларж прокомментировал поражение от (2:3) во втором матче 1/4 финала Восточной конференции.

– Почему отмахнулись, когда Свитов был рядом с вами на последних секундах?

– Я контролировал шайбу, а он меня сзади держал за майку, поэтому отмахнулся.

– Почему команда так неуверенно проводит начало периодов?

– Бывает, случаются неудачные смены. Я бы не сказал, что это какая-то тенденция.

– Ваш партнер Кирилл Рассказов отметил неплохую игру сегодня. Согласитесь?

– Да, вчера мы были потяжелее. Сказался перелет: 10 часов, плюс разница во времени. Сегодня были свежее, но все равно игра в атаке у нас не получилась. Ждем третью игру, сложно сказать, у кого будет игровое преимущество, но что знаю точно – нам помогут болельщики, – сказал Коларж.