Корешков о 0:1 от ЦСКА: «Парни здорово сыграли, нигде ни в чем не уступали. Единственное – слишком много сил оставили, играя в меньшинстве»
Корешков высказался о поражении «Трактора» от ЦСКА.
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении в матче с ЦСКА со счетом 0:1.
– Хороший боевой матч, парни здорово сыграли, нигде ни в чем не уступали. Единственное – слишком много сил оставили, играя в меньшинстве, во втором периоде попали в пересменке, отсюда не хватило концентрации.
– Почему команда играет с перепадом, без заброшенных шайб?
– Мы пять раз играли в меньшинстве, в таком серьезном матче не было большинства. Оставили много сил.
– Джошуа Ливо будет играть в следующем матче?
– Должен. Не стали им рисковать, дали восстановиться до конца. Насколько серьезно? Наши врачи поколдуют и скажут, – сказал Корешков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Судилы подсуживали.Восток там не любят.
Снова хорошо играли, и снова проиграли с минимальным счётом. В прошлом году было чаще наоборот, Ай-ай-ай
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем