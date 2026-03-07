Корешков о 0:1 от ЦСКА: «Парни здорово сыграли, нигде ни в чем не уступали. Единственное – слишком много сил оставили, играя в меньшинстве»

Корешков высказался о поражении «Трактора» от ЦСКА.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении в матче с ЦСКА со счетом 0:1.

– Хороший боевой матч, парни здорово сыграли, нигде ни в чем не уступали. Единственное – слишком много сил оставили, играя в меньшинстве, во втором периоде попали в пересменке, отсюда не хватило концентрации.

– Почему команда играет с перепадом, без заброшенных шайб?

– Мы пять раз играли в меньшинстве, в таком серьезном матче не было большинства. Оставили много сил.

– Джошуа Ливо будет играть в следующем матче?

– Должен. Не стали им рисковать, дали восстановиться до конца. Насколько серьезно? Наши врачи поколдуют и скажут, – сказал Корешков.