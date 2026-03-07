Гришин о 4:3 с «Адмиралом»: «Очень ранний матч для нас, мы так рано даже не тренируемся. Тяжело входили в игру, преимущество было у соперника. Со 2-го периода покатились»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча против «Адмирала» (4:3).
Игра началась в 09:30 по московскому времени.
– Трудный период для нас. Очень ранняя игра для нас, мы так рано даже не тренируемся. Тяжело входили в игру, преимущество было у соперника.
Удачно забросили шайбы, в обороне сыграли неплохо. Со второго периода покатились, стали шайбу держать, создавать моменты, играть в атаке. Была игра, похожая для нас.
Нельзя пропускать в следующей смене после заброшенной шайбы – надо играть ответственно. В большом большинстве сыграли расслаблено, думая, что у нас хорошее преимущество, и устроили себе нервную концовку.
– Какие итоги можете подвести этой дальневосточной серии?
– Для меня это первый опыт такой. Да, был опыт с командой U18, но это было давно. Тяжело, живем по московскому времени. У нас день, а здесь ночь, все спят и немножко потерянное состояние. Хорошо, что закончили серию победой. Дай бог, чтобы хорошо долетели, – сказал Гришин.