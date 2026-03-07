  • Спортс
  • Игорь Бахмутов: «Уил маленький, но шустрый! В «Динамо» он очень много черновой работы выполняет, носит рояль за себя и за Комтуа»
Игорь Бахмутов: «Уил маленький, но шустрый! В «Динамо» он очень много черновой работы выполняет, носит рояль за себя и за Комтуа»

Игорь Бахмутов высказался об игре Джордана Уила.

Тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался об игре нападающего московского «Динамо» Джордана Уила.

Уил является лучшим бомбардиром команды, он набрал 50 (13+37) очков в 61 матче.

«Я почти все матчи «Динамо» видел и, наверное, выделю Уила. Была у него просадка, но ровно ни один игрок не пройдет такую дистанцию. Он выполняет очень большой объем работы. Он очень хорошо связывает и атаку, и оборону. Играет большинство и меньшинство.

Он довольно быстрый. Маленький, но шустрый! Его движения назад и вперед многое дают «Динамо». Очень много черновой работы выполняет. А эту работу ни в какие конспекты не загонишь. И нет никакой шкалы, чтобы оценить эту черновую работу.

Но он носит рояль за себя и за Комтуа», – сказал Бахмутов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Он точно матчи Динамо видел?
Уил с Комтуа в разных тройках играют, скорее за Гусевым носит рояль))
Ответ Al561
Он точно матчи Динамо видел? Уил с Комтуа в разных тройках играют, скорее за Гусевым носит рояль))
Да, вряд ли этот пост написал Бахмутов, сейчас модно писать за других.
Тай Доми с такими же габаритами 172/92 был элитным тафгаем. Не в размерах дело.
