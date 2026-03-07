Тренин против «Вегаса»: 13-я передача в сезоне, «плюс 2», 7 хитов и 2 блок-шота за 11:53
Тренин набрал 19-е очко в сезоне НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин набрал 19-е очко в сезоне-2025/26.
Форвард сделал передачу в игре НХЛ против «Вегаса» (4:2).
Тренин провел на льду 11:53 (полезность «плюс 2»), заблокировал 2 броска и совершил 7 силовых приемов.
Всего на его счету теперь 19 (6+13) баллов в 63 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
313 хитов - больше всех в лиге
Ближайший преследователь Кифер Шервуд ... 246
Кстати была инфа что Яша побил всероссийский рекорд по хитам Задорова (278, в сезоне 2017/2018).
А если брать всех то результат Тренина (313) уже 17-й в истории, а ещё сезон не закончен...