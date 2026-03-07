Никитин об 1:0 с «Трактором»: «Получилась нервная концовка, так всегда бывает при таком счете. Парни молодчики, прошедшие игры дали нам хороший опыт и урок»

Никитин высказался о матче ЦСКА с «Трактором».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче с «Трактором » (1:0).

– Получилась нервная концовка, так всегда бывает при таком счете. Парни молодчики, [прошедшие] игры дали нам хороший опыт и урок.

– Удаления у «Трактора» сказались?

– Раз выиграли, то да. Мы понимаем, что игра в большинстве оставляет огромный резерв. Парни тоже это понимают. Может, это их мотивирует, очевидные решения или очень медленно принимают, или переигрывают.

Когда молодые ребята играют на позиции лидеров, это нормальный процесс. Как расти, если не проходить подобные ситуации?

– После паузы у вас будут две игры с «Сочи» подряд. Как будете готовиться к одной из них, где предстоит доиграть два периода?

– Еще не думал. Единственный момент, что в заявке должны играть те, кто был тогда [в матче, который не был доигран]. Надо думать, как распределить нагрузку, два матча подряд в преддверии плей-офф не всем нужно играть, – сказал Никитин.

ЦСКА всухую победил «Трактор» – 1:0, Гамзин сделал 19 сэйвов, Абрамов забил гол. Команда Никитина идет 4-й на Западе