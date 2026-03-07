  • Спортс
  Карбери об обмене Карлсона: «Печальное время. Овечкин и Уилсон – два игрока, оставшихся от команды 2018 года, надеюсь, они здесь еще надолго. Но Ови пока не принял решение»
17

Карбери об обмене Карлсона: «Печальное время. Овечкин и Уилсон – два игрока, оставшихся от команды 2018 года, надеюсь, они здесь еще надолго. Но Ови пока не принял решение»

Тренер «Вашингтона» высказался об Александре Овечкине и Томе Уилсоне.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался после обмена Джона Карлсона в «Анахайм».

Вчера «Кэпиталс» обменяли игрока в «Дакс» на драфт-пики 1-го и 3-го раунда. Защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10.

Теперь в «Вашингтоне» только два игрока из команды, выигравшей Кубок Стэнли в 2018 году: Александр Овечкин и Том Уилсон.    

«Это столпы этой команды и этой организации, команды 2018 года. Поэтому, когда кто-то из них перестает играть за организацию, это печальное время.

Итак, Овечкин и Вилли – это два игрока, оставшихся от команды 2018 года, и, надеюсь, они останутся еще надолго. Но мы не знаем.

Ови еще не принял решение», – сказал Карбери.

Срок соглашения Овечкина с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет»

Дэвид Паньотта: «Игроки «Вашингтона» шокированы обменами Карлсона и Дауда. Можно уверенно сказать, что они в замешательстве»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще довольно тупая система. За результат отвечает тренер, а состав набирает ГМ. Дюбуа полсезона в лазарете, ГМ бездействует. Дюбуа вернулся, команда продолжает бороться за плей-офф, ГМ меняет двух ведущих игроков на пики. Я не думаю, что Карбэри доволен. Так-же как и Салливан не хотел избавляться от Панарина.
Ответ Дмитрий Травницкий
Почему же Карбери не доволен? Лысый идет по пути Бриндамора. Все медленные игроки ему в этом мешают. С уходом Овечкина Вашингтон превратится во вторую Каролину.
Ответ Дмитрий Травницкий
дык тренера-то тоже выбирает ГМ )). Не будет же Карбс идти против работодателя и благодетеля? ))
А так, в реальности, все решили два поражения Монреалю и Юте. Стало понятно, что сезон слит - в оставшихся 19 матчах 11 на выезде, причем 3 дэй-ту-дэя, а выигрывать надо минимум в 13. Нереально. Вот и пошли на распродажу.
У самого Карлсона шок. Молчит второй день
