Карбери об обмене Карлсона: «Печальное время. Овечкин и Уилсон – два игрока, оставшихся от команды 2018 года, надеюсь, они здесь еще надолго. Но Ови пока не принял решение»

Тренер «Вашингтона» высказался об Александре Овечкине и Томе Уилсоне.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался после обмена Джона Карлсона в «Анахайм».

Вчера «Кэпиталс» обменяли игрока в «Дакс» на драфт-пики 1-го и 3-го раунда. Защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10.

Теперь в «Вашингтоне » только два игрока из команды, выигравшей Кубок Стэнли в 2018 году: Александр Овечкин и Том Уилсон.

«Это столпы этой команды и этой организации, команды 2018 года. Поэтому, когда кто-то из них перестает играть за организацию, это печальное время.

Итак, Овечкин и Вилли – это два игрока, оставшихся от команды 2018 года, и, надеюсь, они останутся еще надолго. Но мы не знаем.

Ови еще не принял решение», – сказал Карбери.

Срок соглашения Овечкина с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

